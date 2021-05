Resident Evil Village: Resident Evil 7 war zu gruselig, meint der Produzent; keine "ständige Angst" in Village

Der Produzent von Resident Evil Village ab 59,99€ bei vorbestellen ) (Tsuyoshi Kanda) erklärte in einem Interview mit Axios Gaming via VGC , dass er nicht möchte, dass die Spieler in ständiger Angst sind, wenn sie das kommende Horrorspiel spielen. Das Entwicklerteam von RE Village sollte die Spieler demnach nicht zu sehr verschrecken oder in Angst versetzen, nachdem einige Rückmeldungen darauf hingedeutet hatten, dass der Vorgänger ( Resident Evil 7 biohazard ) "zu gruselig" war.Tsuyoshi Kanda: "Wenn wir ein neues Resident-Evil-Spiel entwickeln, ist es nicht immer unser Ziel, es gruseliger als den Vorgänger zu machen, sondern eine Balance zu finden, um den Spielern ein gruseliges, aber unterhaltsames Erlebnis zu bieten. Einige der Rückmeldungen, die wir zu [RE7] erhalten hatten, waren, dass es zu gruselig zum Spielen sei. In einer Hinsicht ist es genau das, was wir angestrebt hatten, also ist es ein großes Kompliment für uns. Aber gleichzeitig ist es immer unser Ziel, etwas zu schaffen, bei dem sich jeder wohlfühlen kann, also haben wir die Spannungskurve [in RE Village] im Vergleich zu Resident Evil 7 biohazard abgesenkt, damit die Spieler nicht in ständiger Angst leben müssen.""Für Resident Evil Village haben wir mit der Offenheit des Dorfes und der Ungewissheit der Spieler, was hinter den Bäumen lauern könnte, einen ganz anderen Ansatz gewählt. Etwas, auf das wir auch immer achten müssen, ist die Spannungskurve. Wir haben auch festgestellt, dass Menschen unempfindlicher gegen Angst werden, wenn sie ständig mit einer angespannten Situation oder Umgebung konfrontiert werden. Diese Momente der Beruhigung wirken wie ein Puffer, um sicherzustellen, dass die Leute nicht völlig desensibilisiert sind."