Resident Evil Village: Downloadinhalt in Entwicklung, keine Details genannt; Re:Verse im Juli

Bei der E3-Show von Capcom ist ein nicht näher beschriebener Downloadinhalt für Resident Evil Village ab 49,79€ bei kaufen ) angekündigt worden. Da die DLC-Entwicklung gerade erst begonnen hätte, könnten sie noch keine weiteren Details verraten, hieß es kurz und knapp von Producer Tsuyoshi Kanda. "Außerdem werden die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Serie fortgesetzt. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden", schreibt der Publisher.Resident Evil Re:Verse soll derweil im Juli 2021 auf PC, PS4 und Xbox One an den Start gehen. Der Online-Multiplayer-Ableger war zusätzlich in RE Village enthalten und nach viel Kritik an der Beta verschoben worden. In Re:Verse kämpfen Resident-Evil-Charaktere in Deathmatches gegen andere Spieler. Die Maximalzahl der Teilnehmer liegt bei vier bis sechs.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich PC Konsolen Stadia