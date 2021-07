Resident Evil Village: Mehr als 4,5 Millionen Auslieferungen und digitale Verkäufe

Wie Capcom auf dem offiziellen japanischen Twitter-Account von Resident Evil (Biohazard) bekannt gibt, wurden mittlerweile mehr als 4,5 Millionen Einheiten von Resident Evil Villiage verschickt oder digital gekauft. Der Beitrag wurde von Gematsu aufgegriffen. Laut Capcom verzeichnete das Spiel am 11. Mai bereits drei Millionen, am 26. Mai sogar schon vier Millionen Auslieferungen und digitale Verkäufe. ab 49,79€ bei kaufen ) erschien am 7. Mai 2021 und ist auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Google Stadia verfügbar. Bei uns im Test erhielt der Survival-Horror eine befriedigende Wertung von 68%.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich PC Konsolen Stadia