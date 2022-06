Resident Evil Village: Release für PSVR 2 angekündigt

Abseits von schaurig schönen Schauplatz-Screenshots bekommen wir in Sonys hauseigenem PlayStation Blog natürlich auch den Trailer zu Resident Evil: Village für PSVR2 zu sehen. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.







Zwar gestand man auf der Veranstaltung, dass sich das PSVR2-System nach wie vor in der Entwicklung befindet, allerdings versprach man uns auch im selben Atemzug, dass wir uns über die Nutzung des 4K-HDR-Displays, von Eye-Tracking-Features und 3D-Audio für die VR-Portierung freuen dürfen. Neben der Ankündigung von Resident Evil: Village für PSVR2 dürfte Horror-Fans entzücken, dass zusätzlich auch ein Remake des hochgelobten vierten Teils der Original-Serie in Arbeit ist. Da mit dem PSVR2-exklusiven Horizon Call of the Mountain ein weiterer PSVR2-Titel vorgestellt wurde, darf man davon ausgehen, dass Sony seine Anstrengungen in diesem Bereich intensivieren möchte.

Sony schockte mit der Ankündigung eines ganz bestimmten Titels im wahrsten Sinne gleich doppelt. Im gestrigen State of Play Showcase kündigte der Publisher an: Resident Evil: Village soll für PSVR2 erscheinen.Dabei gab man den Fans gleich ordentlich Futter: Ein hauseigener Blog-Eintrag mitsamt Ankündigungs-Trailer, in dem wir bereits einige Gameplay-Szenen beäugen durften, ließ die Herzen der Horror-Liebhaber höher schlagen. Dazu wohlig klingende Worte, dass sich auch wirklich die gesamte Story-Kampagne in Virtual Reality spielen lassen wird.