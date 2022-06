Resident Evil Village: Village: DLC bringt Zusatz-Kapitel, 3rd Person-View und mehr

Rose Winters auf dem Horror-Trip

Capcom kündigt weitere Inhalte für Resident Evil – Village an. Neben einem neuen Kapitel gibt es Hilfe für Motion-Sickness-Geplagte und den Termin für den Mehrspieler-Modus.Die Winters-Erweiterung erscheint am 28. Oktober 2022 für alle Systeme, für die Resident Evil Village ( ab 37,95€ bei kaufen ) erhältlich ist. Der neue Inhalt umfasst einen Third-Person-Modus für die Kampagne, The Mercenaries Additional Orders bieten neue Stages und die spielbaren Charaktere Chris Redfield, Heisenberg und Lady Dimitrescu.Die Fortsetzung der Story erfolgt im neuen Kapitel Shadows of Rose. 16 Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil Village erzählt diese neue Geschichte von Rose Winters, der Tochter von Hauptprotagonist Ethan, wie sie mit ihren furchterregenden Kräften kämpft. Der Spieler erkundet darin ein verwunschenes und mysteriöses Reich im Bewusstsein des Megamycete, auf der Suche nach Heilung, und kämpft dabei natürlich ums Überleben. Die Resident Evil Village Gold Edition, ein Bundle der Winters’-Erweiterung und des Hauptspiels, wird ebenfalls am 28. Oktober 2022, teils als physische Box und für alle Plattformen digital, für PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Steam und Stadia veröffentlicht.Resident Evil Re:Verse, ein Mehrspieler-Modus, der für Resident Evil Village-Spieler kostenlos sein wird, geht zum gleichen Termin live. Resident Evil Village-Producer Tsuyoshi Kanda teilte weiterhin mit, dass die Hauptstory des Spiels sich nun ebenfalls für PSVR2 und Mac in Produktion befindet.