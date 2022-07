Resident Evil Village: Gold Edition – Mercenaries-Modus & mehr mit Trailer angekündigt

Resident Evil Village Gold Edition: Das sind die drei neuen Charaktere

Neue Stages, kosmetischer DLC-Bonus und Gameplay-Verbesserungen angekündigt

Capcom versorgt uns mit neuen Infos und einem eigenen Trailer zur kommenden Resident Evil Village Gold Edition. Im Fokus: Die frischen Charaktere im Mercenaries-Mode.In diesem schließen sich Ethan Winters gleich drei neue Helden an: Lady Alina Dimitrescu, Lord Karl Heisenberg sowie der legendäre BSAA-Agent Chris Redfield. Alle drei neuen Charaktere sind selbstverständlich spielbar und kommen mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten in das düstere Resident Evil Village.Bei den drei neuen Charakteren handelt es sich um keine Unbekannten: Dimitrescu und Heisenberg kennen wir bereits aus den aktuelleren Teilen, während mit Chris Redfield ein waschechtes Urgestein aus dem ersten Resident Evil -Titel sein Comeback feiert.Alina Dimitrescu nutzt im Kampf ihr sogenanntes Thrill-Meter, mit dem sie spezielle Kampfaktionen ausführen kann, beispielsweise die Beschwörung ihrer eigenen Töchter, die sie im Gefecht unterstützen sollen. Heisenberg hingegen macht sich einen Hammer zunutze, der magnetische Ströme durch seine Feinde leitet. Diese können jedoch schnell auf uns umschlagen und Schaden anrichten, wenn man sich nicht optimal positioniert. Im Tausch gegen seine Bewegungsgeschwindigkeit kann er sich zurückziehen, um aus der Distanz Projektile zu schießen.Franchise-Legende Chris Redfield geht die Sache gewohnt geradlinig an: Nach dem Genuss einer Zigarette schießt, schlägt und sprengt sich der ehemalige U.S. Air Force-Pilot im Trailer nur so durch die Monstermassen. Sein Onslaught-Modus erhöht seine Bewegungs- und Nachladegeschwindigkeit dabei drastisch. Darüber hinaus kann er den Hound Wolf Squad herbeirufen, um Feinde aufzuspüren oder Unterstützung in den Kämpfen zu erhalten.Neben den coolen Charakterergänzungen in der Resident Evil Village Gold Edition werden uns auch gleich zwei neue Stages versprochen. Erkunden dürfen wir nicht nur den schaurig schönen Bloody River, sondern auch das Bloody Village öffnet seine Pforten. Darüber hinaus kündigt Capcom bislang nicht näher spezifizierte Gameplay-Verbesserungen an.Vorbesteller der Resident Evil Gold Edition und der Winter's Expansion, die auf die Current- und Next-Gen-Konsolen, den PC sowie Stadia am 24. November kommen sollen, dürfen sich über einen exklusiven kosmetischen Bonus freuen: Rosemary Winters bekommt das Street Wolf-Outfit in der Shadows of Rose DLC-Episode spendiert. Der Hauptitel wurde indes schon vor wenigen Wochen für die PlayStation VR2 angekündigt