Resident Evil Village: Shadows of Rose DLC mit neuem Trailer

Mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad





Aus diesem Grund wurde selbiger für den kommenden DLC deutlich erhöht: Die Gegner ziehen bei einem erfolgreichen Angriff mehr kostbare Lebensenergie ab, zusätzlich gibt es weniger Munition und auch die grünen Pflanzen sollen sich extrem rar machen.



Da Rose, die Tochter von Ethan Winters, aber zusätzlich zu sprechendem Blei auch noch ein paar Zaubertricks auf Tasche hat, kann sich der Spieler der Monstrositäten innerhalb der Geisteswelt des wandlungsfähigen, pilzartigen Gewächses auch noch mit anderen Mitteln verteidigen, wenn die Muni zur Neige geht.



Die Entwickler betonen, dass der mystische Ausflug mit Rose Winter das letzte Kapitel in der blutgetränkten Familiengeschichte ist. Für Resident Evil 9 kommt also mit ziemlicher Sicherheit ein völlig neuer Charakter ins Spiel.



Resident Evil Village: Shadows of Rose erscheint am 28. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Ab diesem Datum sind Hauptspiel und DLC allerdings auch für die Nintendo Switch verfügbar – und zwar per Cloud-Technologie







Am 28. Oktober gibt es neues Futter für Resident Evil Fans. In der Gestalt der Tochter des gebeutelten Mr. Winters sucht der Spieler nach Antworten auf den Ursprung der brandgefährlichen Megamycete.Zusammen mit den DLC-Paket Shadows of Rose bekommt auch das Hauptspiel ein neues Feature in Form einer Third-Person-Ansicht, die ebenfalls im Trailer zu sehen ist. Die neue Ansicht ist beim Spielen des neuen Zusatzkapitels sogar Pflicht.