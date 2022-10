Resident Evil Village: Lady Dimitrescu musste für Mercenaries-Modus geschrumpft werden

Resident Evil Village: Lady Dimitrescu bleibt der größte Charakter

Shadows of Rose: DLC zeigt das Schicksal von Ethans Tochter

Am 28. Oktober dürfen Resident Evil Village-Fans noch einmal in das schaurige Dörfchen in Osteuropa reisen und sich mit den neuen Charakteren im Mercenaries-Modus durch Horden von Werwölfen schnetzeln.Mit dabei sind neben Agent Chris Redfield und Magneto-Verschnitt Heisenberg auch die Marketing-Maschine Lady Dimitrescu. Die gigantische Statur der Vampirdame stand aber offenbar dem Spielspaß im Weg und wurde deshalb nun verkleinert.In einem Interview mit Polygon berichtete Kento Kinoshita, Game-Director der Resident Evil Village Winters’ Expansion, wie genau man Lady Dimitrescu für den Mercenaries-Modus anpassen musste und warum die Vampirdame immer noch die Hosen an hat:„Lady Dimitrescus Größe hat eine Menge Herausforderungen während der Entwicklung mit sich gebracht, aber am Ende waren wir in der Lage, sie mit einer gigantischen Statur einzubauen, größer als alle anderen Charaktere.“„Für den Mercenaries-Modus war es nötig, dass der Spieler den Charakter leicht kontrollieren kann und damit das möglich ist, haben wir ihre Größe auf etwas unter 2,75 Meter angepasst. Mit dieser Größe kann der Spieler es geradeso vermeiden, an die Decke zu stoßen.“Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich PC Konsolen StadiaKinoshita erzählte außerdem, dass Lady Dimitrescu „ihre große Figur nutzt, um verheerende Schläge auszuteilen, die sich extrem mächtig anfühlen.“ Passend zu ihrem Auftritt in der Hauptgeschichte kann Dimitrescu im Mercenaries-Modus noch dazu mit Möbeln werfen und ruft ihre gefährlichen Töchter auf den Plan.Neben dem Mercenaries-Modus erwartet euch in der kommenden Winters’ Expansion auch Shadows of Rose , ein brandneues Story-Kapitel, in dem Ethans Tochter im Rampenlicht steht. Die bringt eine Reihe an ganz eigenen Fähigkeiten mit, die sie auf ihrer Suche nach dem Ursprung der Megamycete auch gebrauchen kann.Rose werdet ihr dabei in einer Third-Person-Perspektive durch das Innere des schimmeligen Ungeziefers steuern und so das letzte Kapitel der Winters-Familie erleben. Der Winter’s Expansion DLC für Resident Evil Village erscheint am 28. Oktober auf dem PC, der PlayStation 4 und 5, der Xbox One und Xbox Series X | S.