Resident Evil Village: Neuer Trailer zur Gold-Edition & Third-Person-Demo

Resident Evil Village: Shadows of Rose ist der Star der Gold-Edition

Demo zur Third-Person-Perspektive ab sofort verfügbar

Nicht nur das Remake von Resident Evil 4 konnte bei Capcoms Horror-Showcase glänzen, auch dem aktuellen Ableger Village spendierte man noch einmal einen gruseligen Auftritt.Im Mittelpunkt stand dabei natürlich die in einer Woche erscheinende Gold-Edition, die neben dem Hauptspiel auch die Winters‘ Expansion umfasst. Neben einem Third-Person-Modus für das eigentlich in der Ego-Perspektive stattfindende Village enthält der DLC auch neue Charaktere und Karten für den Mercenaries-Modus sowie die Story-Erweiterung Shadows of Rose.Besonders letztere bekam im Showcase-Teil rund um Village besondere Aufmerksamkeit, dürfte sie doch für die meisten Resident Evil-Fan der interessanteste Teil der Winters‘ Expansion sein. In einem neuen Trailer zeigt sich Shadows of Rose daher nochmal von seiner schaurigen Seite und folgt Ethans Tochter auf einem erschreckenden Abenteuer.Um Fans ein paar Fragen zu beantworten, meldete sich Director Kento Kinoshito in einem Interview zu Wort. Er erklärt, dass Rose ihre Kräfte loswerden will und sich deshalb an den Ursprung ihrer übernatürlichen Macht begeben muss: Das sogenannte „Reich des Bewusstseins“. Wie Kinoshito weiter verrät, sind aus Erinnerungen resultierende Albträume eines der Kernelemente von Rose‘ Geschichte.Bevor sich Kinoshito der Third-Person-Perspektive zuwandte, beleuchtet er nochmal kurz die Neuerungen im Mercenaries-Modus. Der Arcade-Modus, bei dem ihr so viele Gegner wie möglich ausschalten müsst, bekommt im DLC nämlich drei neue Charaktere spendiert: Chris Redfield, Heisenberg und Lady Dimitrescu. Die übergroße Vampirdame musste für den Modus allerdings ein bisschen verkleinert werden.Während Shadows of Rose ohnehin in der Third-Person-Perspektive stattfindet, bekommt ihr durch die Winters‘ Expansion auch die Möglichkeit, die Hauptgeschichte mit einem sichtbaren Ethan zu erleben. Die neue Option soll Spieler abholen, die die Ego-Perspektive zu gruselig finden, Probleme mit Motion Sickness haben oder schlicht kein Fan von First-Person-Shootern sind.Um die für Resident Evil typische, aber für Village ungewöhnliche Third-Person-Perspektive auszutesten, ist ab sofort außerdem eine Demo verfügbar. Die kostenlose Probeversion kann 60 Minuten lang ausgetestet werden, egal wie oft ihr sterbt oder ob ihr vor der Zeit fertig werdet. Offiziell erscheinen die Gold-Edition von Resident Evil Village und die Winters‘ Expansion zum Einzelkauf dann am 28. Oktober für alle Plattformen, auf denen das Horror-Spiel bereits verfügbar ist.