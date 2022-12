Resident Evil Village: VR-Modus kommt zum PSVR2-Launch als kostenloser DLC

Resident Evil Village: Weitere Details über den VR-Modus bekannt

Mindestens Grundversion benötigt - separater Download

Capcom kündigt an, dass der VR-Modus von Resident Evil Village direkt zum Launch von PlayStation VR2 als kostenloser DLC verfügbar sein soll. Somit steht auch der Release-Termin fest.Über den konkreten Start wurde seit der Ankündigung im Juni allenfalls spekuliert. Am 22. Februar des kommenden Jahres soll es jetzt aber so weit sein und Resident Evil Villages VR-Modus für alle Editionen des Spiels bereitstehen.Über den offiziellen PlayStation-Blog verrät Game Director Kanda Tsuyoshi außerdem ein paar weitere Details zum VR-Modus von Resident Evil Village. So soll der Titel vom 4K-HDR-Display des PSVR2-Headsets profitieren. Außerdem sollen wir in der Lage sein, zwei Waffen gleichzeitig problemlos zu führen.Die gesamte Haupt-Story von Resident Evil Village sollen wir noch einmal im VR-Modus neu erleben, wobei uns das PlayStation VR2-Headset das "größte Level an Immersion" verspricht, wie es im Blog weiter heißt. Außerdem soll 3D-Audio für einen erhöhten Grad an Realismus aus jedem Winkel sorgen und unser Berührungssinn über die PSVR2 Sense-Controller angesprochen werden.Über die Sense-Controller sollen wir Vibration, Rückstoß und Widerstände spüren, wenn wir mit Objekten in der Welt interagieren oder Waffen abfeuern. Außerdem ermöglichen sie intuitive Bewegungen wie das Hochnehmen der Arme zum Schutz und das Halten der Waffe vor sich zum Schießen. Auch Hieb- und Stichangriffe seien möglich.Neben den Informationen zum Inhalt von Resident Evil Villages VR-Modus gibt es noch ein paar wenige Details dazu, wie wir an den DLC gelangen. So benötigen wir mindestens die Grundversion des Titels, oder aber die Gold Edition auf der PS5, um in den Genuss des VR-Modus zu gelangen.Außerdem handelt es sich bei dem DLC um eine separate Installation. Schon vor der Tokyo Game Show im September durften wir in Sonys Londoner Europa-Zentrale selbst Hand an der PlayStation VR2 anlegen und sogar in größere Titel, wie auch Resident Evil: Village, reinschnuppern. Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich PC Konsolen Stadia