Resident Evil Village: VR-Version erschreckt mit neuem Gameplay-Trailer

Resident Evil Village: Mit Lady Dimitrescu auf Tuchfühlung

Mit Volldampf Richtung PSVR2-Release

Bereits in einer Woche erscheintund pünktlich zum Launch dürfen sich Käufer der Brille über eine kostenlose VR-Version vom Horror-Ablegerfreuen.Passend zum bevorstehenden Release präsentiert sich die schockierende Sause nun nochmal in einem, in dem ihr die Schrecken des Spiels so hautnah erleben könnt, wie das ohne VR-Brille eben möglich ist. Wie schon beim Original findet der Ausflug nach Osteuropa natürlich aus der Ego-Perspektive statt.Schon die ersten Sekunden des Trailers lassen dabei erahnen, mit welchen grauenerregenden Kreaturen sich Spieler in der Rolle von Protagonist Ethan Winters konfrontiert sehen – wer Resident Evil Village bereits erlebt hat, weiß, was sich hinter dem gänsehauterzeugenden Babylachen verbirgt. Auch der Rest des Werbevideos hält sich mit solchen Momenten nicht zurück.Infolgedessen geht es aus der Perspektive von Ethan, der sich auf der Suche nach seiner entführten Tochter Rose befindet, in ein verschneites, verlassenes Dorf, das schaurige Schloss von Lady Dimitrescu und in schummrig beleuchtete Tunnel. Dort warten jede Menge Werwölfe, deren sabbernde Fangzähne in VR nochmal eine ganze Ecke bedrohlicher wirken dürften.Lady Dimitrescu, ihres Zeichens Vampirdame und Marketing-Maskottchen von Resident Evil Village, tritt gegen Ende des Trailers dann auch persönlich aus den Schatten, um Ethan einen Kopf kürzer zu machen. Ob ihr es angesichts von Virtual Reality schafft, während der Verfolgung durch die Hausherrin ruhig zu bleiben oder die Nerven verliert, könnt ihr dannselbst herausfinden.Dann erscheint nämlich nicht nur die VR-Version von Resident Evil Village als kostenlose Erweiterung, sondern auch die dafür benötigte Brille von Sony: PSVR2 steht also fast in den Startlöchern, weshalb wir euch vor dem Launch der Nachfolgerin noch einmalVielleicht helfen die ja auch bei der Kaufentscheidung, die angesichts des saftigen Preises von fast 600 Euro sicher keine leichte ist –. Horror-Fans, die sich statt Resident Evil Village lieber mit neuem Futter gruseln wollen, müssen sich übrigens noch etwas gedulden: