Resident Evil Village: Version für iPhone kommt zu Halloween

Resident Evil Village: Apple-Nutzer können das Spiel kostenlos testen

Capcom hat Release-Informationen bekanntgegeben, wann die Portierung vonfür die neue iPhone-Generation bereitsteht. Passend zum gruseligen Setting des Horror-Shooters fällt das Datum auf den 30. Oktober, einen Tag vor Halloween.Das Spiel wird eines von mehreren Triple-A-Titeln, diesein sollen, allerdings nur auf den Modellen 15 Pro und 15 Pro Max sowie auf iPad Air- und -Pro-Geräten mit dem M1-Chip oder besser.Im japanischen Apple-Store wird Resident Evil Village mit einem Preis von 4.990 Yen geführt, das entspricht etwa 32 Euro; der DLC Winters Expansion kostet noch einmal 2.000 Yen (circa 13 Euro). Die App selbst kann jedoch gratis heruntergeladen werden und ihr könnt die. Eine Art kostenfreie Demoversion also.Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Bisher sind noch keine Informationen verfügbar, wann die Spiele in Deutschland verfügbar sind; Capcoms Ankündigungen beziehen sich. Zu den außerdem geplanten Spielen, die für die neueste iPhone-Generation portiert werden sollen, gehören unter anderemund. Der neue 3-Nenometer-Chip A17 Pro soll für die für solche Spiele nötige Rechenleistung sorgen; bei Auflösungen in 4K ist sogar Raytracing möglich.Ebenfalls noch in diesem Jahr soll das Remake zu(etwa 51 Euro) samt des DLCs Seperate Ways (etwa 6,50 Euro) für die Apple-Devices erscheinen, ebenfalls mit der Option, es kostenfrei anzuspielen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum dafür gibt es jedoch nicht. Was wirnachlesen.