Resident Evil 9: Möglicherweise verzögert sich die Ankündigung

Drei Jahre ist der Release vonschon her, ein Nachfolger bisher nicht angekündigt. Möglicherweise wird es auch noch etwas dauern, bis wir etwas Offizielles vonzu hören bekommen. Das behauptet zumindest derzeit ein bekannter Insider.Capcom selbst schweigt bekanntlich zur Zukunft der eigenen Horror-Marke. Nach der Veröffentlichung der Neuauflage vonund dessen Erweiterungist es ziemlich ruhig geworden. Dass es aber einengeben wird, ist ziemlich sicher. Nur wann dieser enthüllt wird, ist noch ein großes Fragezeichen.Angesprochen darauf, hat sich der Horror-Game- und Capcom-Insiderkürzlich dazu auf einem Discord-Server geäußert (via resetera ). Demnach wisse er aktuell nicht, wann Resident Evil 9 angekündigt wird. In der Vergangenheit habe er gehört, dass der Plan zur Enthüllung für 2024 stand, während das Spiel selbst 2025 erscheinen sollte. Ob dem immer noch so ist, könne er aber nicht mit Sicherheit sagen.Zuletzt habe er nämlich ein paar Stimmen vernommen, dass Resident Evil 9 intern angeblichwurde. Das sei grundsätzlich nichts ungewöhnliches, könnte aber möglicherweise dazu führen, dass Capcoms Pläne durcheinander gewirbelt werden. Basierend auf ebenjenem Umstand soll deshalb nun einden Vorrang erhalten, welches "viele Leute unvorbereitet treffen" würde.Um welchen Titel es sich dabei handelt, darüber mach der vermeintliche Insider keine Angaben. Zudem betont er noch einmal, dass er diesbezüglich keinehabe. Er hätte es nur aus verschiedenen Quellen gehört, aber konnte noch nicht weiter ins Detail gehen.Ob AestheticGamer mit seinen Aussagen Recht behält, bleibt natürlich wie immer abzuwarten – das gilt ebenso für das, dass es. Zusätzlich zu einem ganz neuen Serienteil denkt Capcom darüber nach,