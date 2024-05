Resident Evil 9: Enthüllung könnte früher als erwartet erfolgen





I have good news/rumors to deliver on Resident Evil 9. The possible delay I had heard murmurs about can be pushed aside. RE9 should be revealed pretty soon & release next year. If what I heard previously holds true, should be in January. It'll have had about 7 years in dev.



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 3, 2024

Obwohl Franchise-Fans mit dem Remake des vierten Teils und auch dem zuvor im Jahr 2021 erschienen achten Ableger eine gute Zeit gehabt haben dürften, wächst die Sehnsucht nachgefühlt täglich.Kein Wunder: Capcoms Horror-Reihe begeistert Gruselliebhaber bereits seit Jahrzehnten. Während zuletzt, will einnun das Gegenteil in Erfahrung gebracht haben. Er geht von eineraus.Dass die Arbeiten an Resident Evil 9 intern bereits auf Hochtouren laufen, ist ein offenes Geheimnis. Der bekannte und in der Regel gut informierte Branchen-Insiderbehauptet nun aber, einige unbestätigte Infos rund um den potenziellenund eine bald bevorstehende Enthüllung erfahren zu haben. So erklärt er über Twitter, der neunte Hauptteil würde bereits zumveröffentlicht:„Ich habe gute Nachrichten/Gerüchte über Resident Evil 9 zu verkünden. Die mögliche Verzögerung, über die Gemurmel gehört hatte, kann beiseitegeschoben werden. RE9 sollte ziemlich bald enthüllt werden und nächstes Jahr erscheinen. Wenn das, was ich bisher gehört habe, stimmt, sollte es imsein. Die Entwicklung wird dann etwa 7 Jahre gedauert haben.“, so Dusk Golem ganz konkret.So besteht also durchaus eine Möglichkeit, dass Resident Evil 9 gerade einmal etwas weiter als ein halbes Jahr von uns entfernt liegt. Die Entwicklung des Titels zieht sich wie schon in dem Post erwähnt über mehrere Jahre, weshalb auch Dusk Golem noch einmal darauf hinweist, dass der angestrebte Releasezeitraum aufbasieren würde und sich für Capcom amnichts geändert habe.In folgenden Tweets erklärte der Insider noch, dass an Resident Evil 8 und seinem Nachfolger teilweisewurde – was den langen Schaffensprozess erklären würde.habe er allerdings nicht, womit der Ball nun wieder bei Capcom liegt. Zuletzt sprach Dusk Golem in weiteren Leaks davon,, man die Identität des Franchise allerdings trotzdem beibehalten wollen würde.Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich PC Konsolen Stadia