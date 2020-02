The Complex: Interaktiver Sci-Fi-Film für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheint Ende März

"Beziehungs-Tracking: Während des Spiels agieren Sie mit verschiedenen Charakteren und werden – basierend auf Ihren Entscheidungen – Ihre Beziehungen mit ihnen entweder stärken oder schwächen. Ihre Beziehungspunkte werden durch das Spiel hindurch berechnet und wirken sich auf bestimmte Szenarien aus, haben aber besonders schwerwiegende Konsequenzen für die Ausgangsszenen.

Persönlichkeits-Tracking: Die Persönlichkeit Ihres Charakters wird basierend auf jeder von Ihnen getroffenen Entscheidung und jeder Interaktion nachverfolgt. Am Ende jedes Spieldurchlaufs erhalten Sie ein Persönlichkeitsergebnis und eine Aufschlüsselung, aus der Sie erkennen können, wie Sie das Spiel gespielt haben. Entdecken Sie die fünf Grunddimensionen einer Persönlichkeit: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Welche davon wird Ihren Charakter während des Spiels auszeichnen?"

Mit The Complex wird Ende März 2020 ein interaktiver Film für PC ( Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. In dem Sci-Fi-Thriller (FMV-Adventure mit Live-Action-Szenen) gilt es an bestimmten Passagen Entscheidungen zu treffen und dadurch den Ablauf zu verändern. Insgesamt acht unterschiedliche Enden sind geplant. Die Entwickler versprechen Echtzeit-Tracking der Beziehungen, die die Geschichte während des Spiels beeinflussen - sowie Echtzeit-Tracking von Persönlichkeitsmerkmalen, die sich basierend auf getroffenen Entscheidungen entwickeln. Die Sprachausgabe wird auf Englisch sein. Deutsche Untertitel sind vorgesehen.Story: "Nach einem großen Biowaffenangriff auf London finden sich zwei Wissenschaftler in einem geschlossenen Labor wieder, in dem Zeit und Luft knapp werden. Bei diesem Gameplay, in dem Sie Ihr Abenteuer ganz nach Ihren Wünschen gestalten können, führen Ihre Aktionen und Beziehungen mit anderen Charakteren Sie zu einem der acht spannenden Ausgänge. Nach Ihrer Erfahrung mit der Behandlung der Opfer eines chemischen Angriffs im totalitären Staat Kindar ist Dr. Amy Tennant nun eine Weltspitzen-Forscherin im Bereich der Nanozellentechnologie. Und nun berichten die Nachrichten in London von einem Zivilisten, der sich an Blut erbricht und dessen Identität alles andere als ein Zufall ist. Mit einem alten Freund wiedervereint findet sich Amy nun in einem undurchdringlichen Labyrinth von Laboratorien - eine Brutstätte des wissenschaftlichen Fortschritts, aber mit einem gefährlichen Geheimnis."Die Geschichte von The Complex wurde von Lynn Renee Maxcy geschrieben (Co-Autor von The Handmaid's Tale). Regie führte Paul Raschid. Zu den Live-Action-Schauspielern gehören Michelle Mylett (Letterkenny, Bad Blood), Kate Dickie (Game of Thrones, Die Hexe) und Al Weaver (Grantchester).Publisher Wales Interactive hatte in den letzten Jahren mehrere FMV-Spiele veröffentlicht, darunter Late Shift (2017), The Bunker (2016) und The Shapeshifting Detective (2018).