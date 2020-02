Evercade: Retro-Handheld-Konsole mit Cartridges erscheint am 9. April 2020

Screenshot - Evercade (Spielkultur) Screenshot - Evercade (Spielkultur)

Am 9. April 2020 wird PQube die Retro-Handheld-Konsole Evercade auch in Deutschland veröffentlichen. Die Konsole unterstützt 8- und 16-Bit-Spiele, die auf separat erhältlichen Cartridges ausgeliefert werden.Auf den Cartridges sind mehrere Spiele je nach Hersteller enthalten. In der "Namco-Sammlung 1 Cartridge" sind z.B. elf Titel wie Pac Man, Galaxian, Dig Dug, Xevious, Battle Cars etc. Eine Übersicht über die verfügbaren, offiziell lizenzierten Spiele und die Cartridges findet ihr hier . Einzelne Cartridges mit Titeln von Atari, Interplay, Namco, Sega etc. kosten je 17,99 Euro. Die meisten Evercade-Spiele sollen das Speichern und Laden an jedem beliebigen Punkt unterstützen.Der Evercade-Handheld-Bildschirm hat eine Diagonale von 4,3 Zoll (ca. 11 cm). Die Displaygröße soll in etwa mit der PSP vergleichbar sein. Die Spiele soll man im 4:3- oder 16:9 Seitenverhältnis spielen können. Die Batterie soll vier bis fünf Stunden durchhalten. Stereo-Lautsprecher sind verbaut. Ein 3,5mm-Klinkenstecker ist vorgesehen. Es wird außerdem möglich sein, die Handheld-Konsole via Mini-HDMI an einen Fernseher anzuschließen (Hochskalierung auf HD). Über die Spiele-Emulation schreiben die Entwickler wenig genau: "Wenn möglich, arbeiten wir direkt mit den ursprünglichen Software-/Emulator-Entwicklern zusammen, um sie bei ihrer harten Arbeit zu unterstützen und auch um sicherzustellen, dass ihre Emulation auf unserer Hardware genau umgesetzt wird."Zum Launch werden zwei Versionen verfügbar sein. Das Starter-Pack wird eine Cartridge (Namco Cart 1) umfasst und zum Preis von 69,99 Euro im Einzelhandel erhältlich sein. Das Premium-Pack enthält drei Cartridges (Namco Cart 1, Atari Cart 1 und Interplay Cart 1) und wird 89,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Ankündigung