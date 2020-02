Evercade: Retro-Handheld-Konsole wird mit Atari-Lynx-Spielen versorgt

Scrapyard Dog

Basketbrawl

Super Asteroids / Missile Command

Awesome Golf

Crystal Mines II: Buried Treasure

CyberVirus

Dracula the Undead

Gordo 106

Ishido: The Way of Stones

Jimmy Connors Tennis

Loopz

Malibu Bikini Volleyball

MegaPak

Power Factor

Remnant

Super Sqweek

Xump

Am 9. April 2020 wird die Retro-Handheld-Konsole Evercade mit Spieleklassikern von Namco, Atari, Interplay und Co. auch in Deutschland an den Start gehen (wir berichteten ). Damit der Spielenachschub nicht abreißt, haben die Macher bereits jetzt auch eine Erweiterungs-Cartdridge mit Atari-Lynx-Titeln angekündigt : Die Atari Lynx Collection 1 soll 17 Spiele von Atari und Songbird Productions umfassen und ab Sommer erhältlich, wodurch die Evercade-Spielebibliothek auf mehr als 135 offiziell lizenzierte Titel ansteige. Insgesamt sollen dieses Jahr zwei bis fünf Cartridges erscheinen, um das zehn Module umfassende Startaufgebot zu ergänzen.Hier alle Spiele, die laut Hersteller in der Atari Lynx Collection enthalten sein werden:Letztes aktuelles Video: Ankuendigung