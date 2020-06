Evercade: The The Oliver Twins Collection mit elf Spielen angekündigt, Einnahmen werden gespendet

Mit The Oliver Twins Collection wurde eine neue Spielesammlung für das Handheld-System Evercade angekündigt. Auf der Cartridge befinden sich elf Titel, von denen ein Großteil aus der Dizzy-Serie stammt:Treasure Island DizzyBMX SimulatorFantastic DizzySuper Robin HoodGo! Dizzy Go!Dizzy The AdventurerPanic DizzyDreamWorld PogieFireHawkWonderland DizzyMystery World DizzyDie Sammlung soll im dritten Quartal veröffentlicht werden. Wer an weiteren Informationen oder einem Kauf interessiert ist, kann sich auf der offiziellen Seite in eine Liste eintragen.Für die Realisierung des Bundles arbeiten die Macher von Evercade eng mit Codemasters und The Oliver Twins zusammen. Der Gewinn soll komplett gespendet werden. In diesem Fall hat man das National VideoGame Museum als Empfänger auserkoren, damit die kulturelle Einrichtung in Sheffield erhalten bleibt.Letztes aktuelles Video: Video-Test