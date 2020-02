Bloodroots: Im Wahnsinnigen Westen ist die Welt die Waffe

Screenshot - Bloodroots (PC) Screenshot - Bloodroots (PC) Screenshot - Bloodroots (PC) Screenshot - Bloodroots (PC) Screenshot - Bloodroots (PC) Screenshot - Bloodroots (PC)

In Bloodroots soll die Welt die Waffe sein: Im "Wahnsinnigen Westen" nutzt man Fässer, Wagenräder, brennende Strohballen, Leitern, Äxte, Holzbalken, Karotten und andere Objekte, die man in der Umgebung findet, um die Gegner auszuschalten. Die "Waffen" sollen nicht nur den Kampfstil verändern, sondern auch, wie der Hauptcharakter im Level vorankommt. Das Spiel von Paper Cult Games wird am 28. Februar 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Switch erscheinen. Der Preis soll 14,99 Euro betragen."Verraten und zum Sterben zurückgelassen ist Hr. Wolf wild entschlossen, seinen Mörder zu finden und Rache zu nehmen - allein und gegen eine Übermacht an Gegnern. Aber Hr. Wolf hat Glück, denn in Bloodroots ist die Welt deine Waffe - ein erbarmungsloses Actionspiel im weiten Wahnsinnigen Westen."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer