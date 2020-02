Area Man Lives: Ein Radio-DJ in der virtuellen Kleinstadt-Realität

Screenshot - Area Man Lives (VirtualReality) Screenshot - Area Man Lives (VirtualReality) Screenshot - Area Man Lives (VirtualReality) Screenshot - Area Man Lives (VirtualReality) Screenshot - Area Man Lives (VirtualReality)

Numinous Games und Cyan Ventures haben Area Man Lives für noch unbekannte Virtual-Reality-Plattformen angekündigt (Termin: Ende Juli 2020). In dem skurrilen VR-Spiel wird eine Comic-Welt mit einem überspitzten Hörspiel vermischt. Man übernimmt die Rolle eines Radio-DJs in einer Kleinstadt.Man spielt Werbespots ab, interviewt Anrufer und versucht herauszufinden, wie die Aktionen des DJs innerhalb des Senders das Publikum in skurrilen Szenarien beeinflussen. Während man - wie in einem klassischen Hörspiel - mit den unsichtbaren Figuren spricht und mit der Umgebung interagiert, sollen die Rückmeldungen von den virtuellen Zuhörern die Geschichte formen, schließlich soll man herausfinden, was in der Kleinstadt vor sich geht.Letztes aktuelles Video: Teaser