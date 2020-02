The Academy: Rätselspiel im Stil von Professor Layton angekündigt

Screenshot - The Academy (Android) Screenshot - The Academy (Android) Screenshot - The Academy (Android) Screenshot - The Academy (Android) Screenshot - The Academy (Android) Screenshot - The Academy (Android) Screenshot - The Academy (Android)

Mit The Academy hat das Pine Studio ein neues Rätselspiel angekündigt , mit dem man in eine ähnliche Kerbe wie die beliebte Reihe um Professor Layton schlagen will. Als Studienanfänger stellt man sich als Sam den Prüfungen, die in der Akademie warten und bekommt hilfreiche Tipps von seinen Freunden.Aus der Spielbeschreibung bei Steam geht hervor, dass über 200 Rätsel geboten werden, bei denen man um die Ecke denken muss. Mit jeder Lösung erfährt man mehr über die geheimnisvolle Geschichte der Akademie, denn wie beim Vorbild Professor Layton soll die Story auch hier eine wichtige Rolle spielen.The Academy soll für PC (via Steam), PS4, Xbox One, Switch, iOS und Android erscheinen. Der Release ist im Frühjahr geplant.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer