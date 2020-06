The Academy: The First Riddle: Von Professor Layton inspiriertes Rätselabenteuer macht sich startklar

Denke über den Tellerrand hinaus mit über 200 einzigartigen Rätseln, die selbst die erfahrensten Spieler herausfordern

Entdecke die optisch wunderschöne Akademie mit all ihren Geheimnissen

Löse ein jahrhundertealtes Rätsel, das über der Schule und der Stadt Arbor liegt

Begib dich auf ein episches Abenteuer in der Art von "Professor Layton"

Am 19. Juni 2020 werden Pine Studio und Snapbreak Games das nach eigenen Angaben von Professor Layton, Harry Potter und Stranger Things inspirierte Puzzle-Adventure The Academy: The First Riddle alias The Academy: Untold Past für PC ( Steam ), iOS ( App Store ) und Android ( Google Play ) veröffentlichen. Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen im Lauf des Sommers folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Die berühmte Akademie von Arbor war schon immer ein Ort, an dem Genialität und Mysterium eng miteinander verbunden sind. Tritt in die Fußstapfen von Sam, einem Erstsemester, der bald entdecken wird, dass sowohl Großartiges als auch Unheimliches in den alten Hallen der Schule zu finden sind. Bewältige mit ein wenig Hilfe deiner Freunde alle Herausforderungen, die die Akademie zu bieten hat, und werde Teil einer Geschichte, wie du sie noch nie gespielt hast."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC iOS Android