The Division 2: Warlords of New York: Gerücht: Erweiterung wird heute Abend enthüllt

Ubisoft möchte heute um 20 Uhr die Zukunft von The Division 2 ankündigen, also wie es nach dem Besuch auf Coney Island ( Episode 3 in Year 1 ) weitergehen wird. Der Mini-Teaser deutet jedenfalls auf einen abtrünnigen The-Division-Agenten hin.Darüber hinaus sind bei Reddit erste Informationen zu der anstehenden und bisher nicht offiziell angekündigten Erweiterung The Division 2: Warlords of New York aufgetaucht. Die Informationen sollen aus einer Beschreibung im Xbox Store extrahiert worden sein. Demnach wird Warlords of New York als kostenpflichtige Erweiterung wieder zurück nach New York (Schauplatz aus dem ersten Teil) in eine "neue offene Welt" führen. Aaron Keener, ein ehemaliger und abtrünniger Agent der Division, hat die Kontrolle über Lower Manhattan übernommen und wird dabei von vier Leutnants unterstützt. Diese "Warlords" sind die Gegenspieler in New York.Die Erweiterung soll die Stufenbegrenzung auf 40 anheben, das Spieler-Fortschrittsystem überarbeiten und neue Waffen, Fähigkeiten sowie Ausrüstungsgegenstände hinzufügen. Die Endgame-Inhalte sollen ebenfalls ausgeweitet werden, u.a. mit dreimonatigen, thematischen Seasons. The Division 2: Warlords of New York wird als eine narrative Erweiterung bezeichnet, die das Hauptspiel erfordert. Käufer der Erweiterung sollen einen Boost auf Stufe 30 für einen Charakter erhalten. Weitere Angaben werden wohl heute Abend folgen.