The Division 2: Die Warlords von New York: Erweiterung in "Lower Manhattan" offiziell angekündigt

Ubisoft hat die Erweiterung The Division 2: Die Warlords von New York offiziell angekündigt. Besitzer von The Division 2 werden die Story-Erweiterung für 29,99 Euro kaufen können. Die The Division 2: Warlords of New York Edition für 59,99 Euro umfasst sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung. Die Ultimate Edition von The Division 2: Warlords of New York für 79,99 Euro bietet Hauptspiel, Erweiterung, die Year-1-Inhalte und das Ultimate Pack. Die Erweiterung wird am 03. März 2020 erscheinen. Die Preise beziehen sich auf die PC-Version. Year-2-Inhalte wurden nicht explizit angekündigt, aber "dreimonatige Seasons" soll es im erweiterten Endgame geben.Warlords of New York spielt logischerweise in New York (Schauplatz aus dem ersten Teil; diesmal aber ohne Schnee) in einer "neuen offenen Welt" in Lower Manhattan. Aaron Keener, ein ehemaliger und abtrünniger Agent der Division, hat die Kontrolle über die Stadt übernommen und wird dabei von vier Leutnants unterstützt. Sein Ziel ist es, Chaos zu verbreiten. Diese "Warlords" sind die Gegenspieler in New York. Die fünf Haupteinsätze und die acht Nebenmissionen sollen untereinander verbunden sind. Da sich ein "Nebel des Krieges" über New York gelegt hat, wird man die Umgebung erkunden müssen, um Geheimnisse, Ereignisse und Aktivitäten zu finden. Neue Open-World-Aktivitäten sind geplant. Erst nach dem Abschluss der Story-Kampagne wird man nach Washington zurückkehren können. Im Endgame wird man sich überall in Lower Manhattan herumtreiben können, wobei sich die Stufen der Gegner an das Level des Spielers anpassen werden. Die Erweiterung soll die Stufenbegrenzung auf 40 anheben, das Spieler-Fortschrittsystem überarbeiten und neue Waffen (inkl. exotischen Waffen), Fähigkeiten sowie Ausrüstungsgegenstände hinzufügen. Eine neue Dark Zone (PvP) ist nicht geplant.Im Endgame wird es in Zukunft zwölf wöchige Seasons geben ( Details ). Darüber hinaus ist mit den SHD Levels ein "unendliches Fortschrittsystem" geplant, mit dem man die Basiswerte des Charakters erhöhen kann - das erinnert an das Paragon-System aus Diablo 3: Reaper of Souls. Sind die "endlichen" Verbesserungen wie Offensiv, Defensiv, Skill-Support etc. komplett ausgebaut, können Beute-Sachen und Crafting-Bauteile ausgebaut werden. Auch ein legendärer Schwierigkeitsgrad für Nicht-Raids und ein globaler Schwierigkeitsgrad für die offene Welt wurden erwähnt. Mit "Direktiven" lassen sich zudem Haupt- und Nebenmissionen sowie die Open-World-Aktivitäten zusätzlich anpassen - für mehr Erfahrungspunkte bzw. Seasonal-XP.Letztes aktuelles Video: CGI-Trailer