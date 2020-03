The Division 2: Die Warlords von New York: Server sind offline, um Gamestopper auszumerzen - unser Test ist in Arbeit

Entwickler Massive Entertainment hat die Server von The Division 2 heute Morgen vom Netz genommen, um u.a. einen Fehler auszumerzen, der seit dem Start der Warlords-Erweiterung dafür gesorgt hat, dass viele Spieler verschiedene Charaktere, die für den Fortgang der Kampagne wichtig sind, gar nicht erst ansprechen konnten. Spieler konnten auch an einem bestimmten Ort festhängen oder ihr Missionsziel nicht erreichen. Im offiziellen Forum umreißt das Studio die voraussichtlich dreistündige Downtime. Erfahrungsgemäß können die Wartungsarbeiten allerdings deutlich kürzer oder länger ausfallen.Die Erweiterung führt Agenten zurück nach New York, wo sie auf der Jagd nach dem im letzten Jahr-Eins-Update eingeführten Bösewicht zunächst dessen vier Handlanger ausfindig machen. Sie sind dabei in einem Teil Manhattans unterwegs, der sich südlich der im ersten Division begehbaren Umgebungen befindet.Auch wir treiben uns für einen Test seit gestern dort herum, waren allerdings von dem beschriebenen Fehler betroffen. Einen sehr guten Eindruck hinterlässt auf den ersten Blick das überarbeitete Gear 2.0 und New York selbst ist nach wie vor ein eindrucksvoller Schauplatz. Dass man auf Gegner trifft, die dieselben Gadgets benutzen, mit denen man selbst hantiert, sorgt dabei für spannende Gefechte. Mehr dazu in Kürze!Letztes aktuelles Video: Animierter Kurzfilm