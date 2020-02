Shadow Arena: Beta-Test des Arena-Kampfspiels startet am 27. Februar; Anmeldung möglich

Screenshot - Shadow Arena (PC) Screenshot - Shadow Arena (PC) Screenshot - Shadow Arena (PC) Screenshot - Shadow Arena (PC) Screenshot - Shadow Arena (PC) Screenshot - Shadow Arena (PC) Screenshot - Shadow Arena (PC)

Pearl Abyss, das südkoreanische Studio hinter Black Desert Online , wird den Beta-Test von Shadow Arena am 27. Februar 2020 für PC via Steam starten. Das Multiplayer-Arena-Kampfspiel für bis zu 40 Spieler wird man bis zum 8. März 2020 antesten können. Interessierte Spieler können sich hier anmelden."In Shadow Arena treten 40 Spieler in einer gnadenlosen Schlacht gegeneinander an, aus der nur ein Kämpfer als Sieger hervorgehen kann. In der Beta können die Spieler zwischen neun Charakteren mit einzigartigen Kampfstilen auswählen. Um es an die Spitze zu schaffen, müssen sie Monster töten und Loot sammeln, um ihre Ausrüstung und Statuswerte zu verbessern. Das Wichtigste für den Sieg sind allerdings perfekt getimte Angriffe und Ausweichmanöver", erklären die Entwickler.Shadow Arena war ursprünglich ein Bestandteil von Black Desert, hat sich aber zu einem eigenständigen Spiel mit Einflüssen aus den Genres MOBA, Battle Royale und MMO entwickelt. Man wird die Duelle im Solo-Modus oder in einem Team-Modus angehen können. Die Vollversion von Shadow Arena erscheint in der ersten Jahreshälfte 2020, zuerst für PC und später auch auf nicht näher benannten Konsolen.Letztes aktuelles Video: Beta-Trailer