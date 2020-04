Shadow Arena: Die Early-Access-Kämpfe starten Ende Mai

Das heldenbasierte Battle-Royale-Kampfspiel Shadow Arena wird am 21. Mai 2020 in den Early Access für PC starten, wie Pearl Abyss bekannt gibt. Der Download der Vorabversion via Steam wird kostenlos sein und folgende Sprachen unterstützen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Thai, Indonesisch sowie einfaches und traditionelles Chinesisch.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Shadow Arena treten 40 Spieler in einer gnadenlosen Schlacht gegeneinander an, aus der nur ein Kämpfer als Sieger hervorgehen kann. Die Spieler können zwischen neun Charakteren mit einzigartigen Kampfstilen auswählen. Um es an die Spitze zu schaffen, müssen sie Monster töten, Loot sammeln und damit ihre Ausrüstung und Statuswerte verbessern. Das Wichtigste für den Sieg sind allerdings perfekt getimte Angriffe und Ausweichmanöver.Shadow Arena war ursprünglich Teil des MMOs Black Desert, hat sich aber zu einem selbstständigen Titel mit Einflüssen aus den Genres MOBA, Battle Royale und MMO entwickelt. Shadow Arena verfügt über drei Gameplay-Modi: Solo, Duo und KI. Im Solo-Modus können die Spieler mit ihren Kampffähigkeiten glänzen, während es im Team-Modus auf komplexes strategisches Gameplay ankommt. Im Duo-Modus wartet eine neue Art von Koop-PvP. Im KI-Modus können Spieler ihre Fähigkeiten gegen Bots perfektionieren."Letztes aktuelles Video: Early Access Ankuendigungs-Trailer