Shadow Arena: Wird für PS4 und Xbox One erscheinen; zwölfter Held für die PC-Version (Early Access)

Pearl Abyss hat bestätigt, dass Shadow Arena auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Der Battle-Royale-Ableger von Black Desert befindet sich aktuell im Early Access für PC.Für die Early-Access-Version ist zudem ein Inhaltsupdate erschienen, das einen weiteren Helden hinzufügt. Der zwölfte Held "Gorgath" ist ein Alchemist, der Felsen beschwören kann, um Gegner zu attackieren und seine Position zu verteidigen. Er setzt wahlweise auf Steinattacken über lange Distanz oder Flächenangriffe im Nahbereich. "Dank der Verbotenen Alchemie kann er zufällige Items, beispielsweise konsumierbare Gegenstände, Rüstung und Waffen, produzieren. Je höher sein Skill, desto besser werden die hergestellten Gegenstände", schreibt der Hersteller. Last but not least wurde das aktuelle Spielsystem durch die Trennung der Stufe vom Ranglistensystem verändert. Rangpunkte können nach jedem Match verdient werden, um daraus den aktuellen Rang zu bestimmen.Der Free-to-play-Titel ist in der Welt von Black Desert angesiedelt und lässt bis zu 40 Helden mit Magie und Waffen gegeneinander antreten. Während der Matches können die Spieler Monster erlegen und Ausrüstung sammeln, um sich einen Vorteil gegenüber den anderen Spielern zu verschaffen und am Ende als Sieger aus der Schlacht hervorzugehen.Letztes aktuelles Video: Gorgath Hero Spotlight