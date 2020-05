Wintermoor Tactics Club: Taktisches Highschool-Rollenspiel ist einsatzbereit

Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC) Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC) Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC) Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC) Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC)

Am 5. Mai 2020 haben EVC und Versus Evil das Taktik-Rollenspiel Wintermoor Tactics Club für PC veröffentlicht. Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen in Lauf des Jahres folgen. Auf Steam und GOG werden aktuell zehn Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Bisher ist das Spiel nur auf Englisch spielbar, aber in den kommenden Wochen sollen auch Deutsch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch und brasilianisches Portugiesisch dazu kommen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Wintermoor Tactics Club ist ein taktisches RPG mit einer Hintergrundgeschichte, die stark von Graphic Novels geprägt ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Alicia, eines Mitglieds des Wintermoor Academy Tactics Clubs, in dem die Schüler das erfolgreichste Tabletop der Zeit spielen: Curses & Catacombs. Besessen von der Suche nach dem 'ultimativem Club', gibt Schulleiter Enfield bekannt, dass es ein verpflichtendes Schneeballschlachtturnier zwischen den Clubs der Institution geben wird. Die Spieler müssen ihre taktischen Fähigkeiten nutzen, um die anderen Clubs in RPG-Schlachten zu besiegen und dabei die wahren Intentionen des Schulleiters herausfinden.Da Wintermoor Tactics Club eine Geschichte über die Wichtigkeit (und die Herausforderungen) von Inklusion erzählt, wurde das Spiel so designt, dass es sowohl warmherzig als auch einladend ist. Inspiriert vom Konzept des 'Hygge', wurde das Gameplay verfeinert und für jeden verfügbar gemacht. Die Musik, die Visuals und die gesamte Erzählung erschaffen ein heimeliges Gefühl. Selbst wenn es um ernste Konflikte und große Fantasy-Schlachten geht, ist Wintermoor doch so entwickelt, dass es sich so anfühlt, als würde man sich mit einem guten Buch und einem heißen Kakao in einer Winternacht unter der Bettdecke einkuscheln.Dank dutzender freischaltbarer Upgrades und sieben spielbaren Charakteren in über 40 Schlachten, verbindet Wintermoor Tactics Club eine visuelle Story mit sehr anpassbarem taktischen Gameplay. Eingebettet in eine charmante Erzählung erforscht das Spiel die intimen Beziehungen und persönlichen Geschichten hinter den vielen farbenfrohen Charakteren von Wintermoor.""Wir haben Wintermoor Tactics Club so entwickelt, dass es sowohl spannend für Veteranen des Genres und auch für neue Spieler ist, die durchaus Lust auf taktische Spiele haben, aber schlicht nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich bin wirklich stolz auf den ehrlichen und doch leichten Humor, den wir ins Spiel gebracht haben", so Ben Walker, Team Lead bei EVC."Wir haben uns sofort in das Spiel verliebt, es hat einfach so eine Anziehungskraft", kommentiert Steve Escalante, General Manager von Versus Evil. "Ab dem Moment, als das Team hier bei Versus Evil Wintermoor gespielt hat, verstanden und fühlten wir das warme, glückliche Gefühl, das die Designphilosophie des Spiels hervorrufen soll. Es ist ein echtes Juwel im Indie-Bereich und wir können es nicht abwarten, dass die Welt Wintermoor Tactics Club ausprobieren kann."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC