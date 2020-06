Wintermoor Tactics Club: Taktisches Highschool-Rollenspiel hat Deutsch gelernt

Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC) Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC) Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC) Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC) Screenshot - Wintermoor Tactics Club (PC)

Das seit Anfang Mai für PC erhältliche und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Taktik-Rollenspiel Wintermoor: Tactics Club kann fortan auch mit deutschen, russischen, brasiliansich-portugiesischen und vereinfacht chinesischen Bildschirmtexten gespielt werden, wie der unabhängige Entwickler EVC und Indie-Publisher Versus Evil bekannt geben. Hier eine Kostprobe:Auf Steam wird passend zum Update ein Sonderrabatt von 34 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch auf GOG erhältlichen Titels gewährt (9,89 Euro statt 14,99 Euro). Die Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen in Lauf des Jahres folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Wintermoor Tactics Club ist ein taktisches RPG mit einer Hintergrundgeschichte, die stark von Graphic Novels geprägt ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Alicia, eines Mitglieds des Wintermoor Academy Tactics Clubs, in dem die Schüler das erfolgreichste Tabletop der Zeit spielen: Curses & Catacombs. Besessen von der Suche nach dem „ultimativem Club“, gibt Schulleiter Enfield bekannt, dass es ein verpflichtendes Schneeballschlachtturnier zwischen den Clubs der Institution geben wird. Die Spieler müssen ihre taktischen Fähigkeiten nutzen, um die anderen Clubs in RPG-Schlachten zu besiegen und dabei die wahren Intentionen des Schulleiters herauszufinden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC