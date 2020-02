30XX: "Roguelike Action" mit schießfreudigem Megamann in Arbeit

Blauer Anzug, knifflige Plattform-Action und Pixel-Look: 30XX dürfte Freunden von Jump-n-Shoots wie MegaMan X vertraut vorkommen. Nach dem unerwarteten Erfolg von 20XX aus dem Jahr 2017 kommt bald folgerichtig der "Roguelike Action Platformer" 300XX - so die Pressemitteilung von Entwickler Batterystaple Games. Als Release-Datum für PC und nicht näher spezifizierte "Konsolen" wird scherzhaft das Jahr 30XX angegeben.Des Weiteren sind Konsolenumsetzungen von 20XX für Switch und PS4 in der Mache, die am 10. Juli erscheinen sollen. Die Umsetzung für Xbox One folgt am 11. Juli. 20XX ist nach einem Early-Accesss seit 2017 in der Vollversion erhältlich. 30XX wird auf Steam folgendermaßen umrissen:"Springe, schieße und hacke dir deinen Weg durch 30XX – das Roguelite-Action-Jump'n'Run, das du mit einem Freund spielen kannst! Erkunde üppige, sich immerzu verändernde Welten, die präzises Plattformspringen mit fieberhaften Kämpfen verbinden. Vernichte ihre furchterregenden Wächter.30XX vereint die spritzige Steuerung und die flüssigen Bewegungen, die du aus Action-Jump'n'Runs wie Mega Man X liebst, den Wiederspielwert eines modernen Roguelite-Spiels (Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Dead Cells usw.) und Koop-Spiel in einem herrlichen Gesamtpaket.Erwache nach tausend Jahren, um herauszufinden, dass die Welt, die dich brauchte, verschwunden ist – unumkehrbar verändert durch das Erscheinen des synthetischen Verstandes und eine menschliche Rasse, die den Willen verloren hat, nach den Sternen zu greifen. Erkunde das üppige, grüne Gefängnis, zu dem unsere Welt geworden ist, und kämpfe, um zu retten, was verblieben ist.Erhebe dich. Kämpfe. Scheitere. Passe dich an. Irgendwo in diesem endlosen Kreislauf, tief vergraben, befindet sich eine erhabene Bedeutung."