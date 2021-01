30XX: Von MegaMan inspirierte Roguelite-Action startet Mitte Februar in den Early Access

Mitreißende Action, präzises Plattformspringen und wundervolle Sprite-Gestaltung.

Charaktere mit vollkommen einzigartigen Spielweisen - meistere Aces flinke, kombofreundliche Techniken und Ninas komplexes Fähigkeitenfusionssystem für noch höheren Wiederspielwert.

Bei jedem Spiel eine neue, einzigartige Zusammenstellung von Levels, Objekten und Fähigkeiten - 30XX ist keine zwei Mal gleich!

Progression im Roguelite-Stil, durch die du die Systeme und den Schwierigkeitsgrad während des Spiels anpassen kannst, selbst nachdem du gewonnen hast.

Lokaler und Online-Mehrspielermodus, damit du 30XX mit einem Freund genießen kannst.

Am 17. Februar 2021 wollen Battery Staple Games ihren 2D-Roguelite-Plattformer 30XX inklusive Koop-Modus und Level-Editor im Early Access für PC veröffentlichen . Auf Steam kann man den auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in Entwicklung befindlichen 20XX -Nachfolger bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "30XX vereint die spritzige Steuerung und die flüssigen Bewegungen, die du aus Action-Jump'n'Runs wie Mega Man X liebst, den Wiederspielwert eines modernen Roguelite-Spiels (Binding of Isaac, Enter the Gungeon, Dead Cells usw.) und Koop-Spiel in einem herrlichen Gesamtpaket.Erwache nach tausend Jahren, um herauszufinden, dass die Welt, die dich brauchte, verschwunden ist - unumkehrbar verändert durch das Erscheinen des synthetischen Verstandes und eine menschliche Rasse, die den Willen verloren hat, nach den Sternen zu greifen. Erkunde das üppige, grüne Gefängnis, zu dem unsere Welt geworden ist, und kämpfe, um zu retten, was verblieben ist. Erhebe dich. Kämpfe. Scheitere. Passe dich an. Irgendwo in diesem endlosen Kreislauf, tief vergraben, befindet sich eine erhabene Bedeutung."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access TerminTrailer