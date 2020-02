Azur Lane: Crosswave: Anime-Shooter auft PC und PS4 vom Stapel gelaufen

Aktualisierung vom 21. Februar 2020, 16:11 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 17. Februar 2020, 10:53 Uhr:

Inzwischen hat Idea Factory die PS4-Fassung von Azur Lane: Crosswave auch in Europa veröffentlicht. Im PlayStation Store werden 49,99 Euro für den Download des Anime-Shooters fällig. Des Weiteren ist dort ein spezielles Item-Pack sowie ein Erfahrungsbooster für je 1,99 Euro erhältlich. Bonus-Charakter Neptune gibt's hingegen gratis. Eine physische Boxversion kann ebenfalls erstanden werden.Idea Factory, Compile Heart und Felistella haben den Anime-Shooter Azur Lane: Crosswave am 13. Februar 2020 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 20. Februar ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (33,59 Euro statt 41,99 Euro). Bis Ende März kann außerdem Neptune als kostenloser Bonus-Charakter heruntergeladen werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (aktuell sind 60 Prozent von 3.440 Reviews positiv).Die in Nordamerika und Asien bereits erhältliche PlayStation-4-Umsetzung soll am 21. Februar auch in Europa erscheinen - und das sowohl als Download via PlayStation Store als auch als Boxversion im Handel. Parallel dazu soll zudem ein DLC Bundle mit Shiranui's Prized Goods Release Sale, Operation EXP Boost, neun Avataren, PS4-Design und Soundtrack für 9,99 Euro angeboten werden. Der Titel basiert auf dem Mobile-Shooter Azur Lane, bietet aber 3D- statt 2D-Gefechte. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video: