Azur Lane: Crosswave: Anime-Shooter nimmt Switch ins Visier

Der bereits seit Februar für PlayStation 4 und PC ( Steam ) erhältliche Anime-Shooter Azur Lane: Crosswave wird 2021 auch für Nintendo Switch erscheinen, wie Idea Factory, Compile Heart und Felistella bekannt geben . In der Switch-Umsetzung sollen die zuvor nur als DLC erhältlichen Spielcharaktere Taihou und Formidable von Anfang an an Bord sein. Zudem wird ein überarbeiteter Fotomodus mit bis zu sechs statt drei Charakteren und zusätzlichen Kamerawnkeln versprochen.Der Titel basiert auf dem Mobile-Shooter Azur Lane, bietet aber 3D- statt 2D-Gefechte und wird vom Hersteller folgendermaßen beschrieben: " Wende das Blatt in der Schlacht in diesem 3D-Action-Shooter, rekrutiere mehr als 50 Schiffsmädchen aus dem Handy-Spielehit Azur Lane! Genieße 4 Spielmodi, darunter den Extreme Battle-Modus! Passe deine Flotte mit verschiedenen Schiffen und entsprechender Ausrüstung an!"Letztes aktuelles Video: Opening Movie Switch