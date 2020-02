Terror Squid: Von Super Stardust und Devil Daggers inspirierte Kugelhölle für PC und Switch im Anflug

Screenshot - Terror Squid (PC) Screenshot - Terror Squid (PC) Screenshot - Terror Squid (PC) Screenshot - Terror Squid (PC) Screenshot - Terror Squid (PC) Screenshot - Terror Squid (PC) Screenshot - Terror Squid (PC) Screenshot - Terror Squid (PC)

Die norwegischen Entwickler von Apt Games wollen ihr vektorbasiertes Shoot'em-Up Terror Squid , in dem man selbst sein größter Feind ist, im Frühjahr 2020 für PC ( Steam ) und Nintendo Switch veröffentlichen. Dazu heißt es von den Machern: "TERROR SQUID ist ein einfach zu verstehendes, aber schwer zu meisterndes Arcade-Spiel, in dem jedes feindliche Projektil von euch selbst, dem TERROR SQUID, abgefeuert wird. Das Spiel findet um einen der Vernichtung geweihten Planeten herum statt, und ihr seid ein kosmisches Chaos, das um die Welt herum alle Arten von gefährlichen Geschossen abfeuert. Man erntet, was man säht während euer Projektil-Regen eine Apokalypse herbeiführt. TERROR SQUID räumt mit Genrekonventionen von choreografierten Mustern auf und versetzt euch stattdessen in die Rolle eures eigenen Feindes. Schnelle und strategische Reaktionen sind gefragt, damit ihr es durch diese Bullet Hell schafft, die ihr selbst erschaffen habt!Hauptziel ist es, so lange wie möglich zu überleben, ohne von den eigenen Projektilen getroffen zu werden. Wenn ihr lange genug überlebt, könnt ihr einen massiven Strahl dunkler Energie auslösen, der alle eure Projektile vernichtet und euch Zeit zum Atmen verschafft.Inspiriert von den sphärischen Maps eines Super Stardust und der schnellen, intensiven Action eines Devil Daggers, ist TERROR SQUID ein endloser, süchtig machender Test der eigenen Strategien und Reflexe. Nur die allerbesten Spieler werden überhaupt eine Minute in dieser unglaublichen Vektorgrafik-Apokalypse überleben. Zerstört Welten, steigt in den Ranglisten auf und werdet eins mit dem Chaos in TERROR SQUID.TERROR SQUID ist das erste Arcade-Spiel, das in Norwegen entwickelt wurde. Nachdem das Spiel den Hauptpreis der norwegischen Gameplay Championships gewann, übernahm das Norwegian Film Institute die Entwicklung eines echten TERROR SQUID Arcade-Automaten, auf dem man bei Til, der größten Arcade-Bar in Europa, spielen kann."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer