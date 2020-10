Terror Squid: Von Super Stardust und Devil Daggers inspirierte Kugelhölle ist startklar

Aktualisierung vom 16. Oktober 2020, 12:51 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 8. Oktober 2020, 09:11 Uhr:

Inzwischen haben Apt Games ihre Bullet-Hell-Action Terror Squid für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 8,19 Euro, während im eShop 9,99 Euro fällig werden.Am 15. Oktober 2020 wollen Apt Games ihre Bullet-Hell-Action Terror Squid für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Via Steam und eShop kann man den vom Hersteller als "Highscore-Jagd-Synthesizer-Albtraum" bezeichneten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Der Preis soll jeweils 9,99 Euro betragen.Die Macher beschreiben Terror Aquid als "ein einfach zu verstehendes, aber schwer zu meisterndes Arcade-Spiel, in dem jedes feindliche Projektil von euch selbst, dem TERROR SQUID, abgefeuert wird. Das Spiel findet um einen der Vernichtung geweihten Planeten herum statt, und ihr seid ein kosmisches Chaos, das um die Welt herum alle Arten von gefährlichen Geschossen abfeuert. Man erntet, was man säht während euer Projektil-Regen eine Apokalypse herbeiführt. TERROR SQUID räumt mit Genrekonventionen von choreografierten Mustern auf und versetzt euch stattdessen in die Rolle eures eigenen Feindes. Schnelle und strategische Reaktionen sind gefragt, damit ihr es durch diese Bullet Hell schafft, die ihr selbst erschaffen habt!Hauptziel ist es, so lange wie möglich zu überleben, ohne von den eigenen Projektilen getroffen zu werden. Wenn ihr lange genug überlebt, könnt ihr einen massiven Strahl dunkler Energie auslösen, der alle eure Projektile vernichtet und euch Zeit zum Atmen verschafft. Inspiriert von den sphärischen Maps eines Super Stardust und der schnellen, intensiven Action eines Devil Daggers, ist TERROR SQUID ein endloser, süchtig machender Test der eigenen Strategien und Reflexe. Nur die allerbesten Spieler werden überhaupt eine Minute in dieser unglaublichen Vektorgrafik-Apokalypse überleben. Zerstört Welten, steigt in den Ranglisten auf und werdet eins mit dem Chaos in TERROR SQUID.""Mit TERROR SQUID wollten wir ein hypnotisierendes Highscore-Jagd-Game erschaffen, das einfach zu verstehen, aber schwer zu meistern ist", so Creative Director Syver Lauritzsen. "Wir wollten, dass sich die Erfahrung gruselig anfühlt, so wie die besten Arcade-Games aus den 80ern das Gehirn mit sowohl erschreckenden als auch hinreißenden Spielmechaniken infiziert haben."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer