MathLand: Mathemetisches Lernabenteuer hisst die Segel

Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch) Screenshot - MathLand (Switch)

Der unabhängige Entwickler Artax Games wird sein mathematisches Lernabenteuer MathLand am 24. Februar 2020 für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Download via eShop wird 5,99 Euro kosten. Als Sprachen werden Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch unterstützt.In dem an Kinder gerichteten Titel schlüpft man in die Rolle des Piratenjungen Ray, der die Meere nach magischen Edelsteinen abklappert, um die natürliche Ordnung seiner Welt wiederherzustellen. Die Macher versprechen 25 Levels mit Hunderten von Problemstellungen zu den vier Grundrechenarten (Addieren, Substrahieren, Multiplizieren und Dividieren).Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer