Pumpkin Jack: Der Kürbislord geht um

Knallbunte Cartoon-Kulisse: Erlebe phänomenale Schauplätze in schaurig-schönen Leveln, die mit leuchtenden Farben und erstklassigen Lichteffekten gestaltet wurden

Kämpfe um dein Leben: An jeder Ecke lauern herausfordernde Bestien und du musst die Kunst der Combo-Angriffe, des Ausweichens und des Timings beherrschen, um dynamische Echtzeitkämpfe zu überleben! Schalte Waffen frei und setze sie klug ein, um alle deine Gegner zu vernichten

Bloß nicht den Kopf verlieren: Löse in der Rolle von Jack Rätsel rund um Physik, Schwerkraft und Reflexion, oder nutze allein deinen lodernden Kürbiskopf, um Bücher zu verbrennen, Maulwürfe zu verdreschen, Wege für magische Kugeln zu schaffen und mehr - in jedem Level erwarten dich neue, spannende Herausforderungen

Finde Freunde, die an deiner Seite kämpfen: Auf seiner Reise wird Jack durch seine treuen Gefährten unterstützt, darunter eine hochmütige Eule, die ihm den Weg weist, sowie eine scharfzüngige Krähe, die ihm bei Fernangriffen zur Seite steht

Am 23. Oktober 2020 haben Headup Games, Nicolas Meyssonnier und Adrien Lucas den als Mischung zwischen MediEvil und Jak and Daxter beschriebenen 3D-Plattformer Pumpkin Jack für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Die Umsetzung für PlayStation 4 soll folgen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 96 Prozent von 480 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,5 von fünf Sternen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Pumpkin Jack ist ein gruseliges 3D-Plattformspiel, in dem du Jack den sagenumwobenen Kürbislord verkörperst! Begib dich auf ein episches Abenteuer durch mystische Landschaften und hilf dem Bösen, das Gute zu besiegen! Folge dem Willen des Teufels höchstpersönlich und vernichte deinen Erzfeind auf einer abenteuerlichen Reise durch Boredom Kingdom, einem mythischen Königreich, das durch den Fluch zerstört wurde."