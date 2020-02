Red Wings: Aces of the Sky: Arcade-Action als Pilot im Ersten Weltkrieg

Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC) Screenshot - Red Wings: Aces of the Sky (PC)

All in! Games wird Red Wings: Aces of the Sky noch im Laufe des Jahres für Switch und kurz danach für PC veröffentlichen. PlayStation 4 und Xbox One werden später bedient. In dem Arcade-Actionspiel übernimmt man die Rolle eines Piloten, der gerne in das Geschwader des Roten Barons (Manfred von Richthofen) aufgenommen werden möchte.Die Entwickler versprechen eine Mischung aus historischen Elementen und übertriebenen, comicartigen Passagen. So sollen die Ereignisse im Spiel mit Zitaten aus echten Briefen von Piloten aus dem Ersten Weltkrieg kombiniert werden. Mehr als zehn unterschiedliche Flugzeuge wird man steuern können, wobei das Spiel primär auf Action ausgelegt sein wird. Auch ein lokaler (kooperativer) Mehrspieler-Modus ist geplant.