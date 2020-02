Quantum League: Mehrspieler-Shooter mit Zeitschleifen startet bald in offene Beta

Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC)

Der kompetitive Mehrspieler-Shooter Quantum League startet am 21. Februar in die offene Beta bei Steam . Das hat Entwickler Nimble Giant bekannt gegeben. Bis zum 2. März wird man sich Gefechte im 1v1 oder 2v2 liefern können. Als besonderes Feature werden Zeitschleifen hervorgehoben, die dafür sorgen, dass man seine Ichs aus der Vergangenheit und Zukunft taktisch in den Spielverlauf einbinden muss. Im Rahmen der Beta werden vier Figuren zur Auswahl stehen. Den Spielstand mit Statistiken und Freischaltungen wird man außerdem übernehmen können, sobald die Vollversion erscheint.Zunächst ist im Laufe des Jahres aber erst eine Veröffentlichung im Rahmen von Early Access geplant. In der Beschreibung bei Steam heißt es: "Quantum League kombiniert Muskeln und Köpfchen in einem einzigartigen, aufregenden Weg, um kompetitive Shooter auf eine neue Stufe zu bringen."Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer