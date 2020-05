Quantum League: Mehrspieler-Shooter mit Zeitschleifen startet Ende Mai in den Early Access

Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC)

Der kompetitive Mehrspieler-Shooter Quantum League startet am 26. Mai auf Steam in den Early Access. Das hat Entwickler Nimble Giant bekannt gegeben. Als besonderes Feature werden Zeitschleifen hervorgehoben, die dafür sorgen, dass man seine Ichs aus der Vergangenheit und Zukunft taktisch in den Spielverlauf einbinden muss. Die Vollversion soll frühestens nach sechs Monaten folgen."Wir befinden uns in einem alternativen Universum, in dem die Möglichkeiten der Zeitreise die Welt des Profisports, wie wir ihn kennen, von Grund auf verändert haben. Die Quantum League, ein Teamschießsport mit schwerer Bewaffnung, dominiert den gesamten Globus.Als Quantum-Athlet trittst du in speziell dafür konstruierten Arenen in 1v1- und 2v2-Matches an. Dabei ermöglicht dir die Zeitschleifen-Funktion durch Wiederbelebung und erneutes Durchlaufen eines Kampfes die Bildung eines taktischen Teams mit dir selbst. Dein Ziel - ein Spitzenplatz in der Sportrangliste. Dein Traum - der Status eines Superstars, der je nach Spielfortschritt mit Ruhm und Reichtum belohnt wird. Doch Gewandtheit, Geschwindigkeit und Können sind nicht genug, um es bis ganz nach oben zu schaffen. Genauso wichtig ist die Fähigkeit, dir selbst ein guter taktischer Verbündeter zu sein!Einzigartige Zeitschleifen-Spielmechanik - entscheide jede Runde für dich, indem du die Klonfunktion der Zeitschleife in der jeweiligen Arena nutzt, um deinen Gegner geschickt zu überlisten. Bedenke, wo du warst und wo du sein musst, um den entscheidenden Treffer zu erzielen und das Kampfgeschick mit einem Schlag zu wenden.- Zahlreiche Kampfoptionen - tritt allein in 1v1-Kämpfen gegen Online-Gegner an oder nutze die doppelte Stärke von Zweierteams in 2v2-Mehrspieler-Matches. Erreiche Topplatzierungen in der Wettkampf-Rangliste und erlange weltweite Anerkennung!- Spiele in unterschiedlichen Spielmodi - darunter Deathmatch und Punkteroberung in 9 verschiedenen Arenen.- Wähle einen von 6 unterschiedlichen Charakteren und steige Level um Level auf, während du je nach Fortschritt immer mehr neue Outfits und Styles freischaltest.- Wähle eine von 6 unterschiedlichen Waffen und betritt die Quantum-Arena!"Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer