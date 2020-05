Quantum League: Zeitschleifen-Shooter schießt sich in den Early Access

Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC) Screenshot - Quantum League (PC)

Am 26. Mai 2020 hat Nimble Giant Entertainment seinen auch für Nintendo Switch in Entwicklung befindlichen Multiplayer-Shooter Quantum League im Early Access für PC veröffentlicht, wo er in frühestens sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 2. Juni ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,14 Euro statt 18,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 79 Prozent von 105 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Quantum League ist ein revolutionärer, zeitparadoxer Shooter, bei dem die Spieler in einer Zeitschleife kämpfen und dabei taktische Teams mit ihrem früheren und ihrem zukünftigen Ich bilden und dann in actiongeladenen 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Matches aufeinandertreffen. Zeitliche Vorausplanung ist der Schlüssel, um die Gegner auszuschalten, und da ihr mit euch selbst zusammenarbeitet, ist strategisches Denken essenziell in diesem Arena-Shooter. Quantum League fordert die Spieler dazu heraus, sich Gedanken darüber zu machen, wo sie gerade noch waren und wo sie sein werden, um den finalen Angriff auszuführen.Quantum League ist eine Original-IP von Nimble Giant Entertainment, die in einem alternativen Universum spielt, in dem das Zeitreisen den professionellen Sport wie wir ihn kennen fundamental verändert hat. Nach einer immens erfolgreichen Open Beta Ende Februar startet das Spiel jetzt in den Early Access - mit neuen Features, neuen Inhalten und Verbesserungen einschließlich der brandneuen Quantum Academy, Casual- und Ranked-Matches, neuen Maps, Nachtmodus und Verbesserungen am Waffenhandling.""Mit Quantum League wollten wir etwas Einzigartiges erschaffen, indem wir Zeitreisen in einen Online-First-Person-Shooter gebracht haben. Im Spiel könnt ihr eure Gegner nur besiegen, wenn ihr immer einen Schritt voraus denkt und eure Zeitklone strategisch in diesen schnellen und dynamischen Matches nutzt. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Spieler sich über die Zeit anpassen; wie sie vergangene Events nutzen, um die Zukunft zu beeinflussen", so Lead Game Designer Balthazar Auger.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer