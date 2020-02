Vostok Inc.: Limited Edition des Twinstick-Clickers für Switch veröffentlicht

Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC) Screenshot - Vostok Inc. (PC)

Nosebleed Interactive und Wired Productions haben am 18. Februar 2020 eine Limited Edition ihres bereits für PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch erhältlichen Arcade-Action-Clickers Vostok Inc. für Switch veröffentlicht . Die auf 3.000 Exemplare limitierte und für 32,39 Euro über den hauseigenen Shop erhältliche Sonderausgabe umfasst einen digitalen 8-Bit-Soundtrack, ein Sticker-Set, ein exklusives Box-Inlay sowie eine nummerierte Banknote. Spielbeschreibung des Herstellers: "Liebst du das Geld? Du bist der frischgebackene Geschäftsführer der Vostok Inc. Als gieriger Weltraumkapitalist ist es dein Ziel, so viel zu verdienen wie möglich.Bringe dein Startkapital auf, indem du in Twin-Stick-Shooter-Manier Gegner, Asteroiden und alles andere in deinem Weg pulverisierst, und widme dich dann deinem Streben nach Reichtum, indem du mehr als 40 Planeten in sechs einzigartigen Sternensystemen kolonisierst, erforschst und ausbeutest.Baue planetare Rohstoffe ab und rette Führungskräfte, um deine Gewinnmarge zu maximieren, während du dich von einer Vielzahl fesselnder Retro-Minispiele unterhalten lässt, von denen du nicht genug kriegen wirst.Kämpfe dich durch jedes neue Sonnensystem, besiege böse Bosse, genieße einen flexiblen Synthi-Soundtrack und lehne dich dann entspannt zurück, bis die Kohle angerollt kommt und dich stinkreich macht!"Letztes aktuelles Video: Limited Edition Launch Trailer Switch