Drill Man Rumble: Party-Brawler bohrt sich seinen Weg auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Hunter Studio (Lost Castle) und Another Indie haben die 2D-Plattform-Action Drill Man Rumble für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Die PC-Fassung soll noch Anfang 2020 in den Early Access auf Steam starten. Besucher der diesjährigen PAX East in Boston können bereits vorher Hand anlegen.Der Multiplayer-Titel, in dem man mit Bohrern bewaffnet gegeneinander antritt, wird einen Arena-Modus für bis zu vier Spieler, einen kooperativen Story-Modus, einen Endlos-Modus, Hardcore-Levels für Jump'n'Run-Fans sowie einen Karteneditor beinhalten. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer