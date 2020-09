Cyber Hook: Startschuss für die grelle Parkour-Action mit Greifarm

Krasse Parkour-Action: Rasantes 3-D-Parkour-Gameplay, das dich in heftige Plattformer-Herausforderungen katapultiert. Erklimme Wände, rutsche sie entlang, aber achte auf das Timing deiner Sprünge, sonst stürzt du in den Tod.

Coole Hilfsmittel: Verwende einen Enterhaken, um durch die Level zu fliegen, indem du dich an Blöcken einhakst, während du Gegner und Blöcke mit einer Laser-Fingerkanone beschießt.

Verändere das Spiel: Manipuliere die Zeit, um dich vor dem Sturz in den Tod zu retten, und entdecke neue Bewegungsmöglichkeiten, um die Herausforderungen zu überwinden. In Cyber Hook kannst du dir deinen eigenen Weg bahnen, indem du die Physik zu deinen Gunsten missbrauchst und das Leveldesign durchbrichst.

Jede Menge Level: Mehr als 70 Level, um deine Parkour-Fähigkeiten auf die Probe zu stellen.

Globale Bestenliste: Verdiene dir deinen Platz an der Spitze der Bestenliste und beobachte andere Spieler im Spiel, um die besten Strategien zum Abschließen der Level zu finden.

Screenshot - Cyber Hook (PC) Screenshot - Cyber Hook (PC) Screenshot - Cyber Hook (PC) Screenshot - Cyber Hook (PC) Screenshot - Cyber Hook (PC) Screenshot - Cyber Hook (PC) Screenshot - Cyber Hook (PC) Screenshot - Cyber Hook (PC)

Am 24. September 2020 haben Blazing Stick und Graffiti Games den 3D-Plattformer Cyber Hook für PC veröffentlicht. Auf Steam GOG und itch.io wird aktuell noch ein unterschiedlich hoher Launch-Rabatt auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro bzw. 14,99 Dollar gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal, wo auch eine kostenlose Demo zur Verfügung steht, sind "sehr positiv" (derzeit sind 98 Prozent von 63 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,4 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Cyber Hook ist ein rasanter 3-D-Plattformer, in dem du mit Parkour-Fähigkeiten und einem Enterhaken Wände erklimmst und über sie hinwegleitest, während du mit einer Finger-Laserpistole gegen deine Gegner kämpfst und dir den Weg freisprengst. Rase in einer turbulenten Electro-Wave-Welt vorwärts, um deine Parkour-Fähigkeiten auf die Probe zu stellen - aber sei vorsichtig, denn ein misslungener Sprung kann den Tod bedeuten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer