Senren * Banka: Erfolgreicher Steam-Start der Visual Novel

Yuzusoft, Hikari Field und NekoNyan haben die bereits 2016 in Japan erschienene Visual Novel Senren * Banka am 14. Februar 2020 auch auf Englisch für PC ( Steam ) veröffentlich. Bis zum 21. Februar wird auf Valves Download-Portal noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Eine kostenlose Demo steht ebenfalls bereit.Die bisherigen Nutzerreviews sind "äußerst positiv" (aktuell sind 99 Prozent von 1.075 Reviews positiv). Das frivole Anime-Abenteuer entführt in ein abgelegenes Bergdorf, wo man ein legendäres Schwert zerbricht, eine Tempeldienerin heiraten muss und von einen Fluch erfährt, der das Dorf befallen hat...Letztes aktuelles Video: Opening Movie