Urtuk: The Desolation: Taktik-Rollenspiel kämpft sich durch den Early Access

Am 14. Februar 2020 ist David Kaletas Taktik-Rollenspiel Urtuk: The Desolation in den Early Access auf Steam gestartet. Bis zum 21. Februar wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,09 Euro statt 18,99 Euro). Die Fertigstellung soll in zirka einem Jahr erfolgen, der Preis voraussichtlich angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 100 Reviews positiv). Auf itch.io ist der Titel ebenfalls erhältlich.Kaleta beschreibt Urtuk: The Desolation als rundenbasiertes Survival-Rollenspiel mit prozedural generierter Einzelspieler-Kampagne in einer offenen Dark-Fantasy-Welt. Die Kämpfe sollen auf weitläufigen Hexfeld-Karten stattfinden und diverse Umgebungseinflüsse bieten, während man neue Talente und Fertigkeiten von gefallenen Gegnern sowie durch bestimmte Kampfaktionen erhalte. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer