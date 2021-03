Urtuk: The Desolation: Taktik-Rollenspiel kämpft sich aus dem Early Access

Am 27. Februar 2021 hat David Kaleta sein Taktik-Rollenspiel Urtuk: The Desolation für PC veröffentlocht und den Early Access nach einem Jahr offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 6. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch via GOG und itch.io erhältlichen Titels gewährt (17,09 Euro statt 18,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 94 Prozent von 950 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,8 von fünf Sternen.Kaleta beschreibt Urtuk: The Desolation als rundenbasiertes Survival-Rollenspiel mit prozedural generierter Einzelspieler-Kampagne in einer offenen Dark-Fantasy-Welt. Die Kämpfe sollen auf weitläufigen Hexfeld-Karten stattfinden und diverse Umgebungseinflüsse bieten, während man neue Talente und Fertigkeiten von gefallenen Gegnern sowie durch bestimmte Kampfaktionen erhalte. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer