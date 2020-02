Hardspace: Shipbreaker: Weltraum-Bergungssimulation der Homeworld-Macher auf Early-Access-Kurs

Akt 1 der Kampagne mit 15+ Stunden einzigartigem Gameplay

Hunderte zusätzliche Stunden Inhalt durch den freien Sandbox- und zusätzliche Aufgaben in Akt 1

Mehrfach verbesserbare Abbauwerkzeuge and Anzugteile

Zwei Raumschiffstypen, die zerlegt werden können

999.999.999 Credits Schulden, die zurückgezahlt werden müssen

Die Weltraum-Bergungssimulation Hardspace: Shipbreaker von Blackbird Interactive ( Homeworld: Deserts of Kharak und Homeworld 3 ) wird im Sommer 2020 in den Early Access für PC ( Steam ) starten, wie Publisher Focus Home Interactive bekannt gibt . Die Fertigstellung soll knapp ein Jahr dauern, der Preis im Lauf der Entwicklung voraussichtlich angehoben werden.In Hardspace: Shipbreaker wird man den Alltag eines Raumschiffsbergungsarbeiters erleben, Raumschiffwracks zerteilen und verschrotten, die eigene Ausrüstung verbessern und immer schwierigere Aufträge übernehmen, um einen riesigen Schuldenberg abzubauen.Die Early-Access-Version soll folgende Inhalte bieten:Morgen, am 20. Februar, um 17:00 Uhr soll Hardspace: Shipbreaker in einem Live-Stream auf Twitch näher vorgestellt werden. Besucher der diesjährigen PAX East in Boston sollen den Titel ebenfalls begutachten können. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Early Access Ankuendigungs-Trailer