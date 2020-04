Hardspace: Shipbreaker: Early-Access-Start der Weltraum-Bergungssimulation am 16. Juni

Akt 1 der Kampagne mit 15+ Stunden einzigartigem Gameplay

Hunderte zusätzliche Stunden Inhalt durch den freien Sandbox- und zusätzliche Aufgaben in Akt 1

Mehrfach verbesserbare Abbauwerkzeuge and Anzugteile

Zwei Raumschiffstypen, die zerlegt werden können

999.999.999 Credits Schulden, die zurückgezahlt werden müssen

Am 16. Juni 2020 wird Hardspace: Shipbreaker im Early Access auf Steam starten. Die Weltraum-Bergungssimulation von Blackbird Interactive wird "später" auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Über die geplante Early-Access-Dauer schreiben die Entwickler: "Wir haben für die Entwicklung einen groben einjährigen Plan ab Sommer 2020 erstellt. Allerdings ist Spieleentwicklung ein langer, schwieriger und äußerst spaßiger Prozess, der schnell mehr Zeit in Anspruch nehmen kann als geplant, wenn man die hervorragenden Ideen einer großen Community einfließen lässt. Wir werden später entscheiden, an welchem Punkt wir das Spiel reif für Version 1.0 halten, möchten aber lieber so lange wie nötig im Early Access bleiben, anstatt früh auf ein imaginäres Zeitfenster zu verweisen, das wir uns selbst gesetzt haben."In Hardspace: Shipbreaker wird man den Alltag eines Raumschiffsbergungsarbeiters erleben, Raumschiffwracks zerteilen und verschrotten, die eigene Ausrüstung verbessern und immer schwierigere Aufträge übernehmen, um einen riesigen Schuldenberg abzubauen.Die Early-Access-Version soll folgende Inhalte (laut Publisher) bieten:Letztes aktuelles Video: Webseries Ep 1 - The Approach